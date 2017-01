Horner heeft goede hoop dat Red Bull gat met Mercedes kan dichten

Volgens de 43-jarige Brit levert motorleverancier Renault momenteel goed werk voor het team dat afgelopen seizoen achter Mercedes op gepaste afstand als tweede eindigde in de strijd om de constructeurstitel (765 om 468 punten).

"Ze werken heel hard. Als ze dezelfde vooruitgang boeken als in de vorige winter, dan kan het gat gedicht worden. Ook door de nieuwe regels. En hopelijk gaat het chassis een grotere rol in het geheel spelen, dan wordt het verschil kleiner", zegt Horner tegen Motorsport.com.

Door de invoer van nieuwe regels hebben de Formule 1-auto's in 2017 onder meer bredere vleugels, een grotere vloer en bredere banden dan vorig jaar. Met de nieuwe banden is inmiddels al een paar keer getest.

Horner heeft vertrouwen, maar houdt wel een slag om de arm. "Het is nog wel hypothetisch, want we weten niet hoe de stand van zaken bij de andere teams is. We kunnen alleen maar ons best doen en maken ons pas druk om de anderen als we ze in Melbourne zien."

Het circuit van Melbourne is op 26 maart het decor voor de eerste Grand Prix van het nieuwe seizoen.

Verwachtingen

Namens Mercedes pakte de inmiddels gestopte Nico Rosberg afgelopen seizoen de wereldtitel in de Formule 1. Zijn teamgenoot Lewis Hamilton eindigde als tweede. Red Bull-coureurs Ricciardo (derde) en Verstappen (vijfde) konden zich niet echt mengen in de strijd.

Onlangs temperde Renault nog de verwachtingen rond de nieuwe motor voor 2017. Volgens sportief directeur Cyril Abiteboul ligt de nadruk bij het ontwerpen op de betrouwbaarheid en niet op de prestaties.

Verstappen begint dit jaar aan zijn eerste volledige seizoen in dienst van Red Bull. De 19-jarige Nederlander startte het afgelopen jaar bij satellietteam Toro Rosso, maar werd na vier races gepromoveerd naar de renstal van teambaas Horner.