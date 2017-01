Ecclestone hoopt dat zoon Michael Schumacher Formule 1 haalt

De 17-jarige Mick Schumacher debuteert komend seizoen in de Formule 3. In de voorgaande twee jaar kwam hij uit in de Formule 4.

Ecclestone sluit een toekomstig Formule 1-debuut voor de jonge Duitser niet uit. "Als hij enigszins het niveau van zijn vader kan benaderen, waarom niet?", zegt de 86-jarige Brit tegen Bild.

Volgens Ecclestone komt het de sport ten goede als een grote naam wordt toegevoegd aan het deelnemersveld. Het zou goed zijn voor de Formule 1 als de naam Schumacher weer vertegenwoordigd is."

Mick Schumacher laat zelf weten zich voorlopig te willen concentreren op het nieuwe jaar. "De Formule 3 is de ideale stap voor mij. Ik kan niet wachten tot het nieuwe seizoen begint."

Coma

Vader Michael Schumacher werd in het verleden liefst zeven keer wereldkampioen in de Formule 1. Daarmee is hij de meest succesvolle coureur ooit.

Eind december 2013 kwam de 48-jarige Schumacher tijdens het skiën in de Alpen met zijn hoofd op een rots terecht. Hij liep daarbij hersenletsel op en ligt sindsdien in coma. Sindsdien is weinig bekend over zijn gezondheidstoestand.