Raikkonen ervan overtuigd dat Ferrari in 2017 meedoet om titel

Raikkonen en teamgenoot Sebastian Vettel werden in 2016 respectievelijk zesde en vierde en slaagden er niet in om bij wereldkampioen Nico Rosberg en Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton (tweede) in de buurt te komen.

"We blijven hard werken en doen ons best. Helaas vielen de resultaten afgelopen jaar tegen, maar we blijven dingen uitproberen en verbeteren", is oud-wereldkampioen Raikkonen maandag tegenover Autosport.com vol vertrouwen.

"Daardoor voel ik dat we in een sterkere positie zitten dan de resultaten dit jaar lieten zien. We hebben het als team gewoon goed gedaan."

Afgaande op de ontwikkelingen binnen het team van Ferrari is de 37-jarige Raikkonen, die afgelopen seizoen ook Red Bull Racing-coureurs Daniel Ricciardo en Max Verstappen voor zich moest dulden, ervan overtuigd dat hij zich in 2017 samen met Vettel in de top kan mengen.

"Als je puur daar naar kijkt, hebben we volgend jaar hopelijk een meer competitieve auto en dan weet ik zeker dat er een mooie strijd ontstaat."

2007

Raikkonen was in 2007 de laatste coureur die wereldkampioen werd namens Ferrari. Hij volgde daarmee Michael Schumacher op, die de wereldtitel pakte in 2000, 2001, 2002, 2003 en 2004.

Een jaar na de eindzege van Raikkonen veroverde Ferrari voor het laatst de wereldtitel voor constructeurs.