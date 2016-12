Red Bull wil regels in strijd om mogelijke wereldtitel simpel houden

Horner wil zo voorkomen dat Verstappen en Ricciardo elkaar in een verbeten duel van de baan rijden. "We zullen de situatie per race bekijken. Zo heb ik er altijd naar gekeken", zegt de Brit tegen Autosport. "Hou het simpel."

"Er zijn momenteel al genoeg regels. Het is altijd mijn benadering geweest om de zaken niet moeilijker te maken dan ze zijn."

Volgens Horner zijn Verstappen en Ricciardo goed aan elkaar gewaagd, ook al scoorde Ricciardo meer punten en won hij ook het kwalificatieduel met zijn jonge teamgenoot, die onlangs tot Sportman van het Jaar werd gekozen in Nederland.

"Het is moeilijk om aan te geven waar de een beter in is dan de ander. Het ene weekend is Daniel sneller, het andere weekend Max. Het hangt eigenlijk alleen af van waar de race is."

Relatie

Dat de relatie tussen de twee coureurs goed is, stemt Horner tevreden. "We vragen de coureurs niet om samen uit eten te gaan. Het enige wat we willen is dat ze elkaar met respect behandelen en dat is precies wat ze doen. Het feit dat hun relatie verder gaat dan dat, is voor ons alleen maar een voordeel."

Horner gaat zelfs zo ver dat hij Ricciardo de 'oudere broer' van Verstappen noemt. "Zo voelt het in veel opzichten wel. De feedback die ze geven en wat ze van de auto verlangen is nagenoeg hetzelfde."

De regels in de Formule 1 worden flink gewijzigd, na enkele dominante jaren door Mercedes. De verwachting is dat de wagens enkele seconden per ronde sneller zullen zijn.

Het nieuwe seizoen in de Formule 1 begint op 26 maart met de Grand Prix van Australië in Melbourne.