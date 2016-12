Mercedes-teambaas Wolff noemt situatie rond Bottas lastig

De 27-jarige Fin van Williams geldt als de topkandidaat om de tweede coureur te worden naast Lewis Hamilton.

Eerder deze week meldden meerdere media dat de gestopte Braziliaan Felipe Massa (35) ingestemd heeft met nog een extra seizoen bij Williams, waardoor niets een overgang van Bottas meer in de weg lijkt te staan.

Volgens Wolff is het echter nog niet zover. "We hebben nog geen beslissing genomen", zegt de Oostenrijker tegen La Gazzetta dello Sport. "Het draait namelijk niet alleen om de coureur en ons, maar we hebben ook te maken met het andere team."

De grote man bij Mercedes bevestigt wel dat Bottas een serieuze optie is voor zijn renstal. "Maar we weten ook hoe belangrijk hij is voor Williams. Het is een lastige situatie en daar moeten we heel voorzichtig mee omgaan. Daarom hebben we ervoor gekozen om onze tijd te nemen."

Mercedes kondigde eerder al aan dat er voor de jaarwisseling sowieso geen uitsluitsel wordt gegeven over de opvolging van Rosberg, die verrassend zijn loopbaan beëindigde nadat hij zijn eerste wereldtitel pakte in Abu Dhabi.