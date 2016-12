Zoon Michael Schumacher debuteert komend seizoen in Formule 3

"Ik denk dat dit de juiste weg is, alle grote coureurs uit het verleden hebben deze weg bewandeld", zegt Mick Schumacher zaterdag in een interview met Bild.

"Het is weer een stuk professioneler, een volgende stap op weg naar de Formule 1. Uiteindelijk wil ik wereldkampioen worden in de Formule 1."

In de Formule 4 miste Schumacher afgelopen seizoen de titel en eindigde de coureur van het Italiaanse team Prema als tweede. Verdere details over zijn overstap naar de Formule 3 werden zaterdag in het interview nog niet gegeven.

Coma

Zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher, de succesvolste coureur uit de Formule 1, viel eind december 2013 tijdens het skiën in de Alpen met zijn hoofd op een rots en liep daarbij hersenletsel op.

Vervolgens raakte de Formule 1-legende in coma. Sindsdien is weinig bekend over zijn gezondheidstoestand.