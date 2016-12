'Sportman van het Jaar Verstappen heeft weer record verbroken'

"Max heeft al veel records verbroken en eigenlijk heeft hij dat nu weer gedaan", aldus Lammers, die bij afwezigheid van Verstappen de Jaap Eden in ontvangst nam, voor de camera van NUsport.

"Het is namelijk zo dat in het verleden niet vaak een niet-olympische sporter is uitgeroepen tot Sportman van het Jaar. En dat waren vooral voetballers. Nu is het voor het eerst iemand uit de autosport. En daar ben ik als autosportliefhebber natuurlijk trots op."

De 60-jarige Lammers denkt dat Verstappen ook trots is op de onderscheiding, hoewel de 19-jarige coureur van Red Bull de voorkeur gaf aan een vakantie waardoor hij ontbrak bij het gala in de RAI in Amsterdam.

"Er is in een zwaar olympisch jaar voor Max gekozen. En nog wel door andere sporters ook. Daar zal hij zeker trots op zijn", aldus Lammers.

Wereldkampioen

Lammers denkt bovendien dat Verstappen volgend jaar weer Sportman van het Jaar kan worden, omdat hij niet uitsluit dat de Limburger dan wereldkampioen is. "En mocht Max wereldkampioen worden dan wordt het wel heel erg lastig om hem niet te kiezen."

“Qua vaardigheid is Max trouwens allang een wereldkampioen, daar zijn de kenners het over eens. Ik ben zelfs van mening dat hij in zijn eerste jaar in de Formule 1 al wereldkampioen was geworden als hij de beste auto had gehad. Dan had hij al tien tot twaalf races gewonnen."

"Max heeft dus de capaciteiten. De vraag is alleen of hij volgend jaar ook het team en de auto heeft voor de wereldtitel."