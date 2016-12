Verstappen 'zeer vereerd' met verkiezing tot Sportman van het Jaar

De 19-jarige coureur van Red Bull Racing was vanwege vakantie niet aanwezig, maar reageerde wel via een videoboodschap. Zijn prijs werd in ontvangst genomen door oud-coureur Jan Lammers.

"Ik ben zeer vereerd. Helaas kon ik zelf niet aanwezig zijn. Het was een supermooi seizoen met vele hoogtepunten. Met natuurlijk de overwinning in Barcelona", aldus Verstappen over zijn eerste Grand Prix-zege ooit.

"Dat was een heel speciaal moment. Ook al omdat ik daar enkele weken eerder Johan Cruijff nog heb mogen ontmoeten."

Verstappen liet zeiler Dorian van Rijsselberghe, openwaterzwemmer Ferry Weertman, wielrenner Tom Dumoulin en schaatser Sven Kramer achter zich bij de verkiezing.

Lammers benadrukte in zijn woordje het olympische accent van het Sportgala. "Jullie trainen vier jaar keihard naar dat ene doel, Max heeft twintig races gereden. Maar wat hij heeft gepresteerd, is uniek. Ik denk dat Max het heel erg waardeert dat sporters met een olympische achtergrond hem hebben gekozen."

Wevers

Turnster Sanne Wevers, die op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro historisch goud pakte in de balkfinale, was haar emoties amper de baas tijdens haar reactie.

"Het is fantastisch deze mooie prijs in ontvangst te mogen nemen", zei ze. "Het was een topjaar waarin ik mijn droom waarmaakte. Mijn hartslag gaat even door het dak."

"Als klein meisje had ik ooit de droom naar de Olympische Spelen te mogen gaan, als turnsters is het een zin die we altijd uitspreken. In Rio raakte ik de dag voor de finale emotioneel. Ik besefte dat alles was doorstaan; alle opofferingen en investeringen. Alles was gelukt."

De prijs voor Sportploeg van het Jaar ging naar roeisters Maaike Head en Ilse Paulis. Vincent Wevers, de vader en coach van Sanne Wevers, werd uitgeoepen tot Coach van het Jaar.