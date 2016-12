Ferrari-president sommeert Vettel minder opgefokt te rijden

"Hij wil met ons winnen, dat weten we", zegt de topman van Ferrari tegen Autosport.com. Als hij de Duitse coureur een winnende auto geeft, moet daar volgens Marchionne echter wel wat tegenover staan.

"Dat kunnen we hem alleen garanderen als hij op zijn beurt met wat meer zelfbeheersing en kalmte gaat rijden. Hij moet wat minder geagiteerd achter het stuur zitten."

Marchionne durft de viervoudig wereldkampioen daarom nog geen nieuw contract in het vooruitzicht te stellen. "Het heeft nog geen zin om over verlenging te praten, we moeten eerst maar eens kijken of hij zich op z'n gemak voelt bij ons in 2017."

Verstappen

Vettel ging met name in de Grand Prix van Mexico zijn boekje te buiten door wedstrijdleider Charlie Whiting via de boordradio uit te schelden nadat Max Verstappen een bocht afsneed en daarmee voorkwam dat hij werd gepasseerd door de Ferrari-coureur.

"Hij moet zich meer richten op het winnen van races en verslaan van andere auto's", vindt Marchionne. "Hij moet zich minder bezighouden met persoonlijke vetes."

​Verstappen had na de tumultueuze race in Mexico ook al geen goed woord over voor de 29-jarige Duitser. "Hij is gewoon een gefrustreerde kerel", was het oordeel van de jonge Nederlander van Red Bull. "Ten eerste schreeuwt hij als een kind over de radio. Dat is gewoon zoals het is: als een kind."

Vettel sloot 2016 af als nummer vier in de WK-stand. De kampioen van 2010, 2011, 2012 en 2013 won geen enkele Grand Prix.