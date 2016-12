'Massa stelt pensioen uit en maakt weg naar Mercedes vrij voor Bottas'

Volgens Motorsport.com en de ​BBC zijn er nog geen contracten getekend, maar is Massa teruggekomen op zijn besluit met pensioen te gaan. De ervaren coureur nam vorige maand afscheid bij de Grand Prix van Abu Dhabi.

Het Britse team zou een éénjarige verbintenis overeen zijn gekomen met de Braziliaan, die de renstal in een seizoen met veel regelwijzigingen bij wil staan met zijn ervaring.

Bij Williams liggen momenteel Bottas en de jonge Canadees Lance Stroll (18) vast voor 2017, maar door de rentree van Massa lijkt niets het vertrek van Bottas naar Mercedes meer in de weg te staan.

De 27-jarige Fin moet bij het Duitse team de opvolger worden van Nico Rosberg, die na het binnenslepen van zijn eerste wereldtitel verrassend een punt zette achter zijn Formule 1-carrière.

Alternatief

Mercedes liet in een eerder stadium doorschemeren dat de nieuwe coureur niet voor de jaarwisseling gepresenteerd wordt, omdat het rustig de tijd wil nemen voor de opvolging van Rosberg.

Teambaas Claire Williams van Williams liet echter al weten dat een vertrek van Bottas niet uitgesloten is. "Mits een ervaren coureur als Massa beschikbaar is als alternatief."

Bottas verzamelde in 2016 in totaal 85 punten namens Williams, waarvoor hij sinds 2012 rijdt. Hij mocht één keer het podium beklimmen, nadat hij derde werd in Canada. De Fin eindigde het seizoen op de achtste plek.

Massa kwam tot 53 punten, goed voor de elfde positie in het WK-klassement, en viel in zijn voorlaatste Grand Prix uit in zijn 'thuisrace' op Interlagos.