Guillermo del Toro schreef rol Shape of Water speciaal voor Sally Hawkins

Del Toro won dit weekend de Gouden Leeuw van het filmfestival van Venetië voor zijn film The Shape of Water. Hawkins speelt daarin een dove schoonmaakster.

"Ik kwam Sally een paar jaar voor opnamen van de film voor het eerst tegen op een feestje", vertelt de regisseur aan The Hollywood Reporter. "Toen vertelde ik haar dat ik een film voor haar schreef."

Del Toro was naar eigen zeggen erg onder de indruk van de acteerprestaties van Hawkins. "De eerste keer dat ik haar zag, was in de BBC-serie Fingersmith (uit 2005, red). Die ging over een romance tussen twee vrouwen in Londen."

De serie was "niet sprankelend, maar wel heel mooi en natuurlijk", vond Del Toro. De regisseur roemt ook het spel van Hawkins in de komische film Happy-Go-Lucky, waarin ze volgens hem een "puurheid aan haar personage gaf waardoor je het hele verhaal wel zou willen opeten". "Na Submarine zei ik: ik ga een film voor haar schrijven. Dit is perfect."