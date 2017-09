Benedict Cumberbatch speelt hoofdrol in Gypsy Boy

Cumberbatch speelt de rol van Frank, de vader van Walsh. De schrijver groeit op in een Roma zigeunerfamilie, waar alles om boksen draait. Walsh wordt gedwongen zijn familie en de zigeunergemeenschap te verlaten, nadat hij in 1996 uit de kast komt als homoseksueel.

Over zijn turbulente jeugd en coming-out schreef hij de twee boeken Gypsy Boy (2010) en Gypsy Boy on the Run (2011).

"Ik voelde me meteen aangetrokken tot het heldhaftige en hartverscheurende verhaal van Mikey", vertelt Cumberbatch in een reactie bij Variety. "Zijn vader Frank is niet zoals de andere personages die ik gespeeld heb. Hij is een complexe man die zich verscheurd voelt tussen tradities en de liefde voor zijn zoon", aldus de acteur.

De opnames voor de film zullen in de zomer van 2018 van start gaan. De producers zijn nog op zoek naar een acteur die de rol van Mikey op zich zal nemen.

Cumberbatch was onlangs nog te zien in Doctor Strange en is ook bekend van zijn rollen in The Imitation Game en The Fifth Estate. Binnenkort komt zijn film The Current War uit, waarin hij uitvinder Thomas Edison speelt.