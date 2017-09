Hoofdrollen voor Katie Holmes en Jean Reno in thriller Doorman

De film wordt geregisseerd door de Japanner Ryûhei Kitamura, meldt Variety.

Doorman gaat over een vrouwelijke marineofficier die traumatische ervaringen heeft gehad tijdens haar werk. Ze keert terug naar huis en gaat aan de slag als portier van een historisch flatgebouw in New York. Daar komt ze in aanraking met huurlingen die er alles aan doen om kostbare kunst te bemachtigen die in de muren van het flatgebouw verstopt zit.

Onlangs werd bekend dat de 38-jarige Holmes ook de hoofdrol speelt in de verfilming van het zelfhulpboek The Secret.