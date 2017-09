Recensieoverzicht: Nieuwe It maakt minder indruk dan voorganger

AD - Drie sterren

"Anno 1990 werd Kings gelijknamige roman tot miniserie verwerkt. Die was succesvol genoeg om een hele generatie kinderen uit die tijd nachtmerries te bezorgen. Juist omdat die versie, verwarrend genoeg, soms ook de 'vrolijke' clown uithing. Dat is nu ook het geval. De mix van angstaanjagende momenten, afgewisseld door fijn vriendschapsdrama, blijft anno nu wederom staan."

De Volkskrant - Twee sterren

"De nieuwe It, de eerste van een beoogd tweeluik, speelt gretig in op de angst van de coulrofoob. De geluidsband staat vol griezelige kinderstemmetjes en een personage belandt zelfs in een kamer vol clownspoppen. Daarmee heeft It meer weg van een spookhuis, gemaakt volgens de misvatting dat een clown met drie rijen tanden nog enger is dan met één. Net als het spel van clown Bill Skarsgård te bedacht om echt griezelig te zijn."

De Telegraaf - Drie sterren

"Nu is het origineel gehalveerd en krijgen we alleen te zien wat de zevenkoppige losers-club rond de 12-jarige Ben allemaal meemaakt. Pennywise speelt daarbij in op hun meest diepgewortelde verlangens en angsten en gebruikt die om hen in de val te lokken. De Zweedse acteur Bill Skarsgård heeft daarbij zeker charisma, maar maakt als enge clown toch net niet zoveel indruk als zijn beroemde voorganger. Daarnaast voegt deze nieuwe verfilming een flinke scheut tienerromantiek toe aan het verhaal. Dat het perspectief intussen volledig bij de jonge personages blijft liggen, geeft de film als geheel ook iets kinderlijks."