Huub Stapel heeft 'zijn beste rol nog niet gespeeld'

De 62-jarige acteur werkt aan zijn rol in het theaterstuk Vastgoed BV en is te zien in het tweede seizoen van de tv-serie Flikken Rotterdam. Hij heeft het razenddruk, maar leert naar eigen zeggen nog altijd.

Op de vraag of hij zijn beste rol nog moet spelen, antwoordt de acteur bevestigend. "Door mijn ervaring durf ik de dingen anders te doen, rustiger vooral. In een monoloog maak ik soms pauzes die op een korte vakantie lijken. Dat durfde ik niet vroeger", zegt hij in een interview met AD.

Hij heeft wel het idee dat hij bijna de top van zijn kunnen heeft bereikt. "Soms denk ik dat ik er bijna ben, ja. Toch blijft bijna elke rol een complex gerecht. Je slaat snel een ingrediëntje over."