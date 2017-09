Weer kritiek van fans op Aladdin-film om blanke acteur

Acteur Billy Magnussen zal een blanke prins spelen die het hart van de Arabische prinses Jasmine probeert te veroveren, meldt The Wrap.

Op sociale media klinkt kritiek op de nieuwe rol van een blanke prins in het verhaal. "Hebben ze zojuist Aladdin herschreven zodat er een blank personage in voorkomt?", vraagt iemand op Twitter zich af. Een andere gebruiker twitterde: "Beauty and the Beast is scène voor scène nagespeeld, maar Aladdin krijgt een blank personage die in de tekenfilm niet eens voorkwam???."

Naomi Scott

Disney kreeg eerder dit jaar kritiek op de keuze voor de Britse actrice Naomi Scott (Power Rangers) als prinses Jasmine. Hoewel het verhaal van Aladdin in het fictieve land Agrabah plaatsvindt, zijn veel mensen op sociale media van mening dat de originele tekenfilm is gebaseerd op het Midden-Oosten en dat er daarom ook Arabische acteurs in de remake horen. Sommige fans vonden dat Scott als blanke actrice niet geschikt is om Jasmine te zijn.

Aladdin wordt gespeeld door Mena Massoud, een relatief onbekende Egyptische acteur, die opgroeide in Canada. Will Smith speelt in de film van Guy Ritchie de rol van de Geest. Nederlandse acteur Marwan Kenzari speelt slechterik Jafar. Zowel regisseur Ritchie als Disney hebben nog niet gereageerd op de kritiek.