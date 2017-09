Antonio Banderas speelt Pablo Picasso in National Geographic-serie Genius

Dat meldt Variety.

Het eerste seizoen van Genius draaide rond Einstein, die werd gespeeld door Geoffrey Rush. De serie werd genomineerd voor tien Emmy's en wereldwijd bekeken door meer dan 45 miljoen kijkers.

"Antonio was voor ons een natuurlijke keuze", aldus uitvoerend producent Ron Howard. "Net als Picasso heeft hij een onomwonden kijk op het leven en dat draagt bij aan de oprechtheid die we zochten. Antonio heeft zo’n groot bereik als acteur, dat ik zeker weet dat hij deze briljante en onconventionele kunstenaar perfect tot leven kan brengen", aldus de producent.

Málaga

Banderas is zelf ook erg blij met zijn rol. "Het levensverhaal van Picasso heeft me altijd gefascineerd en ik heb zoveel respect voor deze man, die net als ik uit Málaga afkomstig is", zegt de acteur. "Ik voel me vereerd dat ik mag samenwerken met National Geographic en het authentieke verhaal mag vertellen van een van de meest innovatieve schilders ter wereld", aldus Banderas.

Banderas was eerder te zien in de Spy Kids-filmreeks, Machete Kills, Desperado, Once Upon a Time in Mexico en The Mask of Zorro. Ook is de acteur te horen in de Shrek-films als het karakter Puss in Boots.