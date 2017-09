Makers willen film Lynyrd Skynyrd ondanks vonnis toch verspreiden

Afgelopen juni sleepten de weduwe van zanger Ronnie van Zant en enkele andere bandleden ex-drummer Artimus Pyle voor de rechter. Pyle maakte de film Street Survivors: The True Story of the Lynyrd Skynyrd Plane Crash, over het vliegtuigongeluk dat de band in oktober 1977 trof. Daarbij kwamen zanger Ronnie van Zant en gitarist Steven Gaines om het leven.

Met het maken van de documentaire zou volgens de weduwe en de andere bandleden Pyle een oude afspraak zijn geschonden waarin de bandleden elkaar hadden beloofd de band nooit commercieel te exploiteren. Ook volgens de rechter is de film in strijd met afspraken die bandleden in het verleden hebben gemaakt.

Maar Pyle en de productiemaatschappij vinden dat de uitspraak niet duidelijk maakt wat wel en niet met de film mag gebeuren. Daarom willen ze doorgaan met het in roulatie brengen van de film.

Op hun beurt zijn Van Zant en ex-bandleden van Lynyrd Syknyrd opnieuw naar de rechter gestapt. Nu met het verzoek om de film te laten vernietigen. Ze vragen ook een flinke schadevergoeding.