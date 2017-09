Angela Schijf ziet overeenkomsten tussen acteurs en escortdames

De actrice, die vanaf zondag via RTL 4 en Videoland te zien is in de nieuwe serie, sprak ter voorbereiding op haar rol met verschillende dames uit de high class escort. "Ik vond het heel interessant om daar meer over te weten", vertelt Schijf aan NU.nl.

"Ik dacht: hoe zit dat nou echt? Wat voor vrouwen zijn dat? En het blijken powervrouwen te zijn; vrouwen die de touwtjes in handen hebben en een illusie verkopen, omdat ze daarvoor kiezen", aldus de 38-jarige actrice, die in dat laatste wel raakvlakken zag met haar eigen vak. "Die vrouwen spelen tijdens een afspraak de versie van zichzelf die de man graag wil zien."

Vooroordelen had Schijf niet over escortdames. "Ik ging er heel open in, maar ik ben sowieso iemand die niet snel oordeelt over anderen. Er bestaan natuurlijk wel veel vooroordelen over dit beroep. Veel escortdames leiden een geheim leven, hoewel ze eigenlijk heel trots zijn op wat ze doen. Maar ze realiseren zich ook dat anderen er vaak negatief over oordelen."

Uitersten

Schijf vond haar rol, ondanks de lange dagen die ze soms maakte, niet zwaar om te spelen. "Draaidagen van veertien uur waren geen uitzondering, maar dat ben ik wel gewend. Het was vooral interessant en leuk. De serie draait om mijn personage, dus ik kreeg de kans om elk facet van haar te laten zien. Nadine is een vrouw van uitersten."

De actrice gaat tijdens een draaiperiode altijd volledig op in het personage dat ze speelt. "Je wordt toch een beetje die persoon en dat voelt soms vrij schizofreen. Als ik een koel iemand speel, ga ik wat meer staccato door het leven. Voor deze rol ging ik natuurlijk niet met allerlei mannen naar bed, maar ik werd wat sensueler merkte ik."