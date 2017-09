Star Wars IX raakt regisseur Colin Trevorrow kwijt

Volgens het bedrijf scheiden de wegen met de regisseur omdat de visies die beide partijen op de film hebben te veel verschillen. Er waren al langer geruchten dat de positie van Trevorrow op de tocht stond. Daarbij hielp het volgens ingewijden niet dat zijn film The Book Of Henry, die dit voorjaar uitkwam, behoorlijk werd afgekraakt door filmcritici.

Het is de tweede keer in korte tijd dat Lucasfilm-directeur Kathleen Kennedy het niet eens kan worden over de regie van een Star Wars-project. Eerder dit jaar ontsloeg ze Phil Lord en Chris Miller, die de nog titelloze Han Solo-film zouden regisseren. Zij zijn inmiddels vervangen door Ron Howard.

Jurassic World

Trevorrow maakte in 2012 furore met de film Safety Not Guaranteed. Hij werd daarop door Steven Spielberg benaderd om Jurassic World te regisseren. Na het grote succes van die film, klopten Disney en Lucasfilm bij hem aan voor de derde film van de nieuwe Star Wars-reeks, die nog bekend staat onder de werktitel Episode IX. Wie die film nu gaat regisseren, is nog niet bekend.