Egbert-Jan Weeber speelt het liefst rollen die ver van hem af staan

"Ik speel het liefste rollen die zo ver mogelijk van het dagelijks leven af staan", zegt de 36-jarige acteur in Viva. "Hoe extremer, hoe beter. Een film als Michiel de Ruyter vond ik te gek om te doen. Je kan me echt niet blijer maken dan door tegen me te zeggen: we gaan je gekleurde lenzen in doen, zetten een grote pruik op je hoofd en trekken je een kostuum aan. En of je ook even een ander accent wilt leren. Ik wil het liefste transformeren, écht iemand anders worden."

Zo'n extreme rol zit er echter vaak niet in, aldus Weeber, die in Michiel de Ruyter de rol van Willem III van Oranje speelde. "Je komt toch in een bepaald vakje terecht waar je vervolgens nog maar moeilijk uitkomt. In mijn geval het vakje van de lieve, verlegen jongen. Er wordt zelden gedacht: we gaan hem of haar een rol geven die totáál het tegenovergestelde is van wat mensen verwachten. Dat vind ik wel jammer."

"Tegelijkertijd ken ik genoeg acteurs die niet eens kunnen rondkomen en ik héb in elk geval werk", gaat Weeber verder. "Dit is maar een klein landje, natuurlijk. Daarbij zijn de budgetten niet groot en dus is er ook niet veel tijd om een film te draaien."