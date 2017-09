'Shia LaBeouf niet te zien in volgende Indiana Jones'

In het nog titelloze vijfde deel van Indiana Jones is Harrison Ford wel weer te zien in zijn iconische rol. LaBeouf speelde in Indiana Jones and the Kingdom Of The Crystal Skull uit 2008 zijn zoon en daarmee leken de makers een hint te geven over een toekomstige rol voor het personage, Mutt Williams.

De scriptschrijver van de komende film is tegenover Entertainment Weekly echter duidelijk: "Harrison speelt Indiana Jones, dat is zeker. En het personage van Shia LaBeouf zit niet in de film."

De afwezigheid van de acteur heeft mogelijk te maken met de kritiek die LaBeaouf gaf op Indiana Jones and Kingdom Of The Crystal Skull. In 2010 zei hij tijdens een interview met de LA Times dat hij de fans had teleurgesteld en dat Harrison de film ook niet goed geworden vond. Die reageerde daar weer op door LaBeouf een idioot te noemen.

De vijfde Indiana Jones-film zal net als de eerste vier worden geregisseerd door Steven Spielberg. De film moet in 2020 uitkomen.