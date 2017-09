Marjolein Keuning 'blij' met overlijden GTST-personage

Afgelopen zomer konden GTST-kijkers via de Meerdijk App erachter proberen te komen wie de brand in de horecatent Boks niet zou overleven. Afgelopen week werd al bekend dat dit Maxime Sanders was.

De producent besloot dat het personage zou overlijden. "Daar ben ik wel blij mee achteraf. Het is wel goed nu de navelstreng te hebben doorgeknipt", vertelt de actrice aan De Telegraaf.

"Ik ben vorig jaar ook vijf maanden uit de serie geweest, op eigen verzoek. Het doen van andere dingen beviel mij goed. Ik heb geproefd aan de vrijheid en dacht: ik hak de knoop door", aldus Keuning.

Op social media werd verdrietig gereageerd op haar vertrek. Ook haar collega’s vinden het jammer dat de actrice vertrekt. "Ze hebben heel lief gereageerd. Marly (van der Velden, red.) had tranen in haar ogen. Erik (de Vogel) en Caroline (De Bruijn) vonden het ook ontzettend jammer. We hebben heel veel samen gespeeld", aldus Keuning tegenover de krant.

Collega's

De actrice zegt dat ze haar collega's het meest gaat missen. "We hebben zoveel gedeeld al die jaren. Mijn dochter zat toen ik begon bij GTST in groep een, ze gaat nu naar de middelbare school", vertelt ze. "En Marly heeft een baby gekregen en er komt een tweede aan."

"Het werkschema ga ik niet missen. Ik vind het heerlijk om nu dingen zelf te bepalen", aldus Keuning, die het druk gaat krijgen met allerlei nieuwe projecten.

Zo zal de actrice en zangeres vanaf 2018 in de theaters staan met de show You're The Top en heeft ze een pilot opgenomen voor een nieuw programma genaamd Off Lein, waarin ze met een bekend iemand de natuur ingaat.