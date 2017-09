Egbert-Jan Weeber, Loes Haverkort en Derek de Lint in nieuwe film Redbad

Ook Martijn Fischer, Lisa Smit, Teun Kuilboer en Aus Greidanus sr. spelen in de bioscoopfilm. Eerder werd al bekendgemaakt dat Gijs Naber de titelrol gaat spelen en Huub Stapel te zien zal zijn als zijn vader, koningin Aldigisl.

Acteurs Derek de Lint en Egbert-Jan Weeber waren eerder ook te zien in Michiel de Ruyter van Reiné. Weeber speelt de rol van Bonifatius, de beroemde kerkhervormer die in 754 bij Dokkum werd vermoord.

Daarnaast zijn er bijrollen voor Jack Wouterse, Renée Soutendijk en Birgit Schuurman.

Middeleeuwen

Redbad vertelt over de Friese held die in de vroege Middeleeuwen met hulp van de Vikingen strijd voerde tegen de Franken om de belangrijke handelsplaats Dorestad. Een groot deel van de film wordt gedraaid in het preHistorisch Dorp in Eindhoven. Verder vinden opnames plaats op Ameland en in België, Duitsland en Denemarken. De eerste draaidag is op dinsdag 12 september.

Regisseur Roel Reiné maakte de afgelopen twaalf jaar carrière in Hollywood. Zijn laatste wapenfeit is de Marvel-serie Inhumans. Zijn vorige Nederlandse film, Michiel de Ruyter, trok bijna 1 miljoen bezoekers naar de bioscopen.

Redbad wordt in 2018 in de Nederlandse bioscopen verwacht.