Nieuwe documentaire over laatste uren INXS-frontman Michael Hutchence

"Dit wordt geen biografische film waarin oud nieuws wordt behandeld", belooft producent Mark Llewellyn, die twee jaar aan de documentaire werkte. "Dit wordt een film die overal het nieuws gaat halen", zegt hij in de Australische Daily Telegraph.

Llewellyn kreeg onder meer toegang tot dagboeken, homevideo's, foto's en naar verluidt de laatst geschreven songtekst van Hutchence. Hij interviewde ook andere muzikanten die goed bevriend waren met Hutchence, onder wie U2-zanger Bono.

Opnamen voor Michael Hutchence - The Last Rockstar vonden plaats in vijf landen. De documentaire verschijnt in oktober, voor de twintigste sterfdag van Hutchence.

Vorig jaar kondigde INXS-manager Chris Murphy ook al een film aan over Hutchence, die geregisseerd wordt door Richard Lowenstein. Hij maakte ook de video's bij What You Need en Never Tear Us Apart.

Hutchence werd in 1997 dood gevonden in een hotelkamer.