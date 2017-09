Muziekserie van La La Land-regisseur wordt uitgezonden door Netflix

Dat meldt Rolling Stone. Chazelle zal de eerste twee afleveringen van de achtdelige serie regisseren.

The Eddy, die draait om het wel en wee van een huisband in een Parijse nachtclub, zal ook originele muziek bevatten. Schrijver en producent Glen Ballard, die eerder werkte aan Bad van Michael Jackson en Jagged Little Pill van zangeres Alanis Morissette, zal de soundtrack van de Netflix-serie gaat componeren.

De serie zal ook in Parijs worden opgenomen. Chazelle, die begin dit jaar de Oscar voor beste regie (voor La La Land) mee naar huis nam, laat in een verklaring weten "dat het altijd al een droom is geweest om in Parijs te filmen".

The Eddy zal zowel dialogen in het Frans, Engels als Arabisch bevatten. Het is nog niet bekend wanneer de serie te zien is en wie de hoofdrollen gaan spelen.

Oscars

Chazelle (32) schreef en regisseerde de muziekfilm La La Land en het drama Whiplash. Beide films ontvingen Oscar-nominaties. Hij is de jongste regisseur die ooit de Oscar voor beste regie heeft gewonnen.

Momenteel werkt hij aan First Man. Dat is een biopic over het leven van Neil Armstrong, de eerste man op de maan. Dat doet hij weer samen met zijn La La Land-hoofdrolspeler Ryan Gosling, die de astronaut gaat spelen in de film.