Paul Bettany krijgt rol in Han Solo-film

"Het is weer een beetje wilder geworden in the Outer Rim", aldus de regisseur, die in zijn Twitter-bericht verwijst naar de befaamde regio in het Star Wars-universum. "Dit is de derde keer dat ik samenwerk met Paul. Hij is geweldig en zo getalenteerd."

Mogelijk vervangt Bettany (46) The Wire-acteur Michael K. Williams, die een paar weken geleden liet weten dat hij wegens een te drukke agenda de rol in de Star Wars-film moest laten schieten.

Plot

Eerder werd bekend dat onder meer Donald Glover, Woody Harrelson en Emilia Clarke zijn toegevoegd aan de cast van de film die wordt geregisseerd door Howard. Alden Ehrenreich speelt de rol van Han Solo.

Er zijn nog geen details vrijgegeven over het plot van de film. Wel is bekendgemaakt dat de film zich afspeelt voor de gebeurtenissen in de Star Wars-film A New Hope.

Naar verwachting draait de film, die mogelijk Han Solo: A Star Wars Story gaat heten, op 25 mei 2018 in de Amerikaanse bioscopen.