Donald Trump eiste gastrollen bij filmopnames in eigen gebouw

"De afspraak was dat wanneer je opnames maakte in een van zijn gebouwen, je ook een gastrol voor Donald Trump moest schrijven", vertelt de 46-jarige acteur aan The Hollywood Reporter.

Zo moest regisseur Martin Brest een rolletje voor hem bedenken in de dramafilm Scent of a Woman. "De hele crew was tijd kwijt aan zo'n onzin-scène. Donald Trump loopt binnen en Al Pacino moet 'Hallo, meneer Trump' zeggen. Je moest hem echt bij de naam noemen. En dan vertrok hij weer."

Damon vertelt dat de scène niet in de uiteindelijke film te zien hoefde te zijn. "Het was nodig om toestemming voor de opnames te krijgen, maar de scène met Trump kon er later gewoon weer uitgeknipt worden."

Trump was onder meer te zien in Home Alone 2, Sex and the City en Zoolander.