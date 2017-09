Deze films en series verschenen afgelopen week op Netflix

Narcos

Aan het einde van het tweede seizoen van Narcos hebben we kunnen zien hoe de charismatische drugsbaron Pablo Escobar (Wagner Moura) eindelijk werd verslagen door de DEA. Maar daarmee keert de rust niet terug in Columbia. Integendeel: een nieuwe generatie drugscriminelen staat klaar om zijn positie in te nemen, waaronder het meedogenloze Cali Kartel. DEA-agent Javier Peña (Pedro Pascal) gaat opnieuw de strijd aan tegen de kartels, en daarbij zijn alle middelen geoorloofd.

Series

In het zevende seizoen van The Vampire Diaries moeten de broers Stefan en Damon verder na het verlies van Elena. De duivel verhuist naar Los Angeles om de mensheid beter te leren kennen in de bovennatuurlijke misdaadserie Lucifer. Een revolverheldin neemt het op tegen demonische krachten in het wilde westen in de actieserie Wynonna Earp.

Gillian Anderson keert terug als rechercheur Stella Gibson in het derde seizoen van de misdaadhit The Fall. In het eerste seizoen van Queen of the South wordt Teresa gedwongen om te werken voor het drugskartel dat haar vriend heeft vermoord. Daarnaast verschenen er deze week weer nieuwe afleveringen van Shooter, Rick and Morty en Chesapeake Shores.

Films

Familie en komedie

In de met tien Oscars bekroonde musical West Side Story worden twee tieners van rivaliserende bendes verliefd op elkaar. Gangster John Travolta voelt zich thuis in de slangenkuil van Hollywood in de misdaadkomedie Get Shorty. In de Pixar-film The Good Dinosaur ontstaat een onwaarschijnlijke vriendschap tussen een dinosaurus en een mensenkind.

Een baby zet het zakenleven van een ambitieuze zakenvrouw op zijn kop in de komedie Baby Boom. In de remake van de 80s dansfilm Footloose zet de rebelse tiener Ren een conservatief Amerikaans stadje op z’n kop. De vrijgevochten Nola Darling heeft een relatie met drie verschillende mannen in Spike Lee’s relatiekomedie She’s Gotta Have It. Ook de gelijknamige serie staat op Netflix. In de tragikomedie The Squid and the Whale proberen twee schrijvers hun huwelijk te redden. Nicole Kidman verstoort het huwelijk van haar zus in de komedie Margot at the Wedding. Cheryl en haar vrienden gaan op vakantie in de luchtige komedie Gooische Vrouwen.

Drama en romantiek

Bella en Edward bezegelen hun verboden liefde in de Twilight-reeks. Carice van Houten en Barry Atsma schitteren in de aangrijpende boekverfilming Komt Een Vrouw Bij De Dokter. Een jongeman afkomstig van het platteland probeert zijn brood te verdienen als gigolo in New York in het aangrijpende drama Midnight Cowboy. Een jonge kunstschaatser krijgt te horen dat ze een zeldzame vorm van kanker heeft in het waargebeurde romantische drama Kiss and Cry.

In Bodybuilder duikt een jonge oplichter onder bij zijn vader wanneer hij het aan de stok krijgt met een bende criminelen. Robert Redford en Jane Fonda schitteren in de klassieke romantische komedie Barefoot in the Park. In The Drowning wordt een jeugdpsychiater met zijn verleden geconfronteerd wanneer hij een zelfmoordpoging van een depressieve tiener voorkomt. Een leugentje om bestwil op een bruiloft heeft grote gevolgen in de zonnige romcom Everybody Loves Somebody. In de romcom She’s Out of my League wordt de simpele Kirk verliefd op de bloedmooie Molly.

Actie en thriller

Leonardo DiCaprio onderzoekt een mysterieuze verdwijningszaak in Shutter Island. Arnold Schwarzenegger en Sylvester Stallone bundelen de krachten in de gevangenisfilm Escape Plan. In Spring Breakers raken vier jonge studentes tijdens hun vakantie in de ban van een mysterieuze drugdealer (James Franco). De gebroeders Coen leveren een heerlijke western af met het voor tien Oscars genomineerde True Grit.

In het oorlogsdrama Diplomatie moet een Zweedse consul zien te voorkomen dat Parijs wordt vernietigd door de Duitse bezetters. Een rivaliteit op de werkvloer van een reclamebureau tussen het hoofd en haar ondergeschikte loopt gruwelijk uit de hand in Brian De Palmas stijlvolle thriller Passion. In de bizarre thriller Buster’s Mal Heart slaat een man op de vlucht voor de autoriteiten nadat hij is gestuit op een mysterieus complot. Een sheriff zit een ontsnapte gevangene op de hielen in The Chase. In de actiekomedie Offline wordt de identiteit van een populaire professionele gamer gestolen.

Sciencefiction, horror en fantasy

In de horrorkomedie Little Evil vermoedt Gary dat zijn stiefkind de zoon van de duivel is. Fans van de Transformers-reeks kunnen hun hart ophalen bij de kaskrakers Transformers: Revenge of the Fallen en Transformers: Dark of the Moon. In de Chileense horrorfilm Madre zet een au pair een autistische jongen op tegen zijn moeder. Een familie neemt zijn intrek in een vervloekt huis in de Peruaanse horrorfilm No Estamos Solos.

Documentaires

Concrete Football onderzoekt de invloed van het straatvoetbal op de nieuwe generatie Franse profvoetballers. De docu Copwatchers volgt een aantal activisten die politieagenten filmen tijdens hun werk. Who the Fuck is that Guy? vertelt het levensverhaal van de invloedrijke platenbons Michael Alago.

Cabaret

De razend populaire cabaretier Ronald Goedemondt is in topvorm in zijn theatershow Ze Bestaan Echt. Het muzikale cabaretduo Niels van der Laan en Jeroen Woe is terug in de hilarische voorstelling Alles Eromheen.