Brimstone en Tonio leiden nominaties Gouden Kalf

Brimstone heeft in totaal negen nominaties; Tonio ontving er zeven.

Brimstone is de eerste film in acht jaar van Koolhoven. De Engelstalige western vertelt over een demonische priester die het op een onschuldige vrouw heeft gemunt. Carice van Houten is genomineerd in de categorie beste bijrol. Van Houten kan haar zesde Kalf ooit winnen, en daarmee haar eigen record verbreken.

Tonio is de verfilming van de gelijknamige rouwroman waarin schrijver A.F.Th. van der Heijden de dood van zijn jonge zoon Tonio verwerkt. Beide hoofdrolspelers, Pierre Bokma en Rifka Lodeizen, zijn genomineerd. Verder maakt de film kans in de categorieën production design en camerawerk.

Kaskrakers

Opvallend is dat de best bezochte Nederlandse bioscooptitel van vorige jaar, Soof 2, geen enkele nominatie heeft ontvangen. Ook de nummers 2 en 3, Rokjesdag en Woezel & Pip, maken in geen enkele categorie kans op awards.

In de categorie televisiedrama dingt Soof overigens wel mee naar een prijs, namelijk voor beste actrice (Lies Visschedijk). De actrice neemt het op tegen Abbey Hoes (Petticoat) en Hadewych Minis (Hollands Hoop II). In de categorie beste acteur zijn onder meer Waldemar Torenstra (Vechtershart) en Guy Clemens (De Zaak Menten) genomineerd.

Beste documentaire

In de strijd om beste documentaire valt vooral de film De Kinderen van Juf Kiet op, over een Brabantse docente die met ijzeren discipline en engelengeduld haar klasje vol vluchtelingenkinderen leidt. De film werd afgelopen zondag ook genoemd in Zomergasten met cabaretière Claudia de Breij.

De Gouden Kalveren worden op 29 september uitgereikt tijdens het Gala van de Nederlandse Film. De ceremonie is voor het eerst in lange tijd niet op televisie te zien. Wel zendt de NPO een special van de TV Show uit, waarin Ivo Niehe terugblikt op het Nederlands Film Festival.