Drew Barrymore maakt exclusief door vrouwen geschreven horrorserie

De serie zal volgens een verklaring een aantal van meest diepgewortelde angsten van mensen bekijken vanuit een vrouwelijk perspectief.

"Klassieke horrorthema's zullen worden aangeboord door middel van verhalen over schuld, jaloezie, onderdrukking, paranoia, krankzinnigheid, seksuele obsessie en overleving", aldus het productiebedrijf.

Barrymore is naast haar acteerwerk al ruim twintig jaar actief als producent. Ze richtte in 1995 productiehuis Flower Films op, dat ze runt samen met Nancy Juvonen, de echtgenote van talkshowhost Jimmy Fallon.

Het bedrijf produceerde onder meer de Charlie's Angels-films en -serie, de film He's Just Not That Into You en Barrymores huidige Netflixserie Santa Clarita Diet.