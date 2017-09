Sam Rockwell speelt George W. Bush in film over Dick Cheney

Eerder werd al bekend dat Christian Bale (The Dark Knight) de rol van Dick Cheney gaat spelen. Ook Steve Carell, Amy Adams en Bill Pullman zijn in de biografie-film te zien.

De opnames van Cheney beginnen in september, meldt The Hollywood Reporter.

De regie is in handen van Adam McKay (The Big Short). De film volgt het leven van de inmiddels 76-jarige politicus, waaronder zijn tijd in het Witte Huis omstreeks de aanslagen op 11 september.

Machtig

McKay noemt Dick Cheney de machtigste politicus in de moderne Amerikaanse geschiedenis. "Cheney heeft me altijd gefascineerd. Aanvankelijk vroeg ik me af wat hem drijft, maar toen we begonnen te graven, was ik verbaasd over zijn invloed, hoe hij het moderne Amerika heeft gevormd en hoe schokkend zijn methodes waren waarmee hij aan de macht kwam."

Dick Cheney was vicepresident onder George Bush van 2001 tot 2009. Hij was een van de leidende figuren en pleitbezorgers voor de invasie van Irak, het land dat volgens hem beschikte over massavernietigingswapens.