Recensieoverzicht: American Made is 'krankzinnig' en 'verheerlijkt misdaad'

Telegraaf – vier sterren

"Cruise overtuigt daarbij als charmante ritselaar: hij speelt Barry Seal als een man die steeds in situaties belandt die hem eigenlijk boven het hoofd groeien. Terwijl zijn personage dat onvoorspelbare bestaan ook nog koortsachtig probeert te combineren met een gezinsleven."

"Intussen weeft regisseur Doug Liman – met wie de Hollywoodster eerder al The edge of tomorrow maakte – soepel en vakkundig de meest kleurrijke episodes uit het leven van de piloot aan elkaar. Humoristische montages en historische beelden verankeren het verhaal daarbij stevig in de realiteit van die dagen. Al wordt het daar beslist niet minder krankzinnig door."

Lees de volledige recensie hier

Volkskrant – vier sterren

"American Made vertoont in stijl en inhoud raakvlakken met de Netflix-serie Narcos, maar doet daarnaast vooral denken aan Top Gun. Opnieuw is Tom Cruise een getalenteerd en roekeloos piloot, en ook dit verhaal speelt zich af in de jaren tachtig."



"Doug Liman schept een aantrekkelijk tijdsbeeld en brengt de vele vliegscènes spectaculair in beeld, terwijl Cruise zijn gebruikelijke dosis charme inzet. Zo dringt langzaam maar zeker het besef door dat dit allesbehalve een heldenepos is, maar een duistere, gecorrumpeerde versie van de Amerikaanse droom."

Lees de volledige recensie hier

Het Parool – drie sterren

"Dit waargebeurde verhaal is flink opgepompt tot The Wolf of Wall Street-achtige proporties. Weinig films die misdaad zo verheerlijken als deze. Dat blijft behoorlijk lang leuk, maar na een goed uur begint de rimpelloze plot zich toch te wreken. Geen kink in de kabel die je niet van verre ziet aankomen. Het is ook problematisch dat Seal in het script nooit meer wordt dan een sympathieke boef met een mooie blonde vrouw. Hoe het met hem afloopt, laat je volstrekt koud."

"Gelukkig blijft de grote ster altijd stralen. Tom Cruise die zijn vliegtuig crasht in een woonwijk, wit van de coke uit het toestel kruipt en een verbouwereerde jongen 100 dollar geeft voor zijn fiets. Dat zijn scènes waarvoor je naar de bioscoop gaat."

Lees de volledige recensie hier (via Blendle)

Algemeen Dagblad – vier sterren

"Ooit begonnen als een gewone piloot bij PanAm die af en toe wel eens Cubaanse sigaren smokkelde, wordt Seal ingelijfd door de CIA om onder meer wapens naar de rechtse rebellen in Nicaragua te vervoeren. Binnen de kortste keren heeft Seal een deal gemaakt met de Colombiaanse drugsbaron Pablo Escobar, die de makkelijk te beïnvloeden Amerikaan als cocaïnekoerier inschakelt."

"Seal is een lefgozer van ongekend niveau. Het is een rol waarin Tom Cruise zich helemaal kan uitleven. Hij doet dat met de van hem bekende bravoure, vermengd met humor en charisma."

Lees de volledige recensie hier