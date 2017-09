Kate Winslet spreekt Japanse animatiefilm in

Dat meldt Deadline donderdag.

De andere geselecteerde stemacteurs die bekend zijn gemaakt zijn Harry Potter-acteur Jim Broadbent, Ruby Barnhill, Trainspotting-acteur Ewen Bremner en Louis Ashbourne Serkis.

Het verhaal, dat zich afspeelt in een toverschool, heeft veel magie- en fantasie-elementen en wordt in beeld gebracht door producer Yoshiaki Nishimura en regisseur Hiromasa 'Maro' Yonebayashi. Zij kregen eerder een Oscar voor hun samenwerking in When Marnie Was There.