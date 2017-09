Natuurfilm met Arnold Schwarzenegger in voorpremière op Film by the Sea

De voorpremière vindt plaats op 16 september in bioscoop CineCity in de Zeeuwse badplaats, zo maakte het festival donderdag bekend. Voor de documentaire reisden bioloog Jean-Michel Cousteau (zoon van ontdekkingsreiziger Jacques Cousteau) en zijn kinderen Celine en Fabien jarenlang de wereld over om het leven in de oceanen vast te leggen. ​

Schwarzenegger, bekend van hits als Terminator, Total Recall en Predator, wil met zijn medewerking meer aandacht geven aan de klimaatproblemen die ook het leven onderwater treffen. De Republikeinse oud-politicus wil met de film ook een statement maken tegen het slechte klimaatbeleid van de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump.

Wonders of the Sea zal begin 2018 in heel Nederland in de bioscopen te zien zijn. De kaartverkoop voor de vertoning van de documentaire op Film by the Sea is begonnen. De negentiende editie van het festival vindt plaats van 8 tot en met 17 september.