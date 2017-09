Hongaarse filmregisseur Károly Makk (91) overleden

Dat heeft de Széchenyi Academie voor Literatuur en Kunst, waarvan hij voorzitter was, woensdag bekendgemaakt.

Makk was een van de bekendste Hongaarse filmmakers van na de Tweede Wereldoorlog, die ook in de communistische tijd gevoelige onderwerpen niet uit de weg ging.

Cat's Play uit 1972 kreeg een Oscar-nominatie als beste niet-Engelstalige film. Vijf van zijn rolprenten dongen mee in het festival van Cannes, maar de Gouden Palm was hem niet gegund. Another Way (1982), dat gaat over een lesbische relatie, kreeg wel de prijs voor de beste actrice, de Poolse Jadwiga Jankowska-Cieslak