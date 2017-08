Reese Witherspoon speelt gastrol in komedie The Mindy Project

Kaling, die tevens de bedenker is van de serie, maakt dit nieuws dinsdag bekend in een Instagram-post. "Onze nieuwste guest star is de enige vrouw met wie ik in een grot opgesloten zou willen zitten", aldus de actrice.

Het is nog niet bekend welke rol Witherspoon gaat spelen in The Mindy Project, een komedie die draait om verloskundige Mindy. In Amerika is te serie te zien via de streamingdienst Hulu, nadat Fox na het derde seizoen besloot om de serie niet te verlengen. Eerder waren onder meer Seth Rogen, James Franco en Chrissy Teigen in een gastrol te zien.

Witherspoon en Kaling, die tevens goed bevriend zijn, speelden eerder samen in de verfilming van de bestseller A Wrinkle in Time. Deze film, waarin ook Oprah Winfrey te zien is, draait volgend jaar in de bioscoop.