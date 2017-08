Monic Hendrickx zou graag zelf willen regisseren

"Ik zou weleens wat willen gaan regisseren. Dan ben ik écht de baas", zegt Hendrickx in gesprek met Veronica Magazine.

"Ik vind mezelf veel te autoriteitsgevoelig, dus het lijkt me een gezonde tegenkracht om eens aan de andere kant te zitten. Maar dat is al heel lang het plan, dus dat moet je niet te hard gaan schrijven, want dan zit ik eraan vast. En bij mij viert de twijfel altijd hoogtij."

Ongedurig

Maar voordat ze de regie in handen gaat nemen, is Hendrickx te zien het in het nieuwe spelprogramma Kroongetuige.

"Ik vond het zó out of the box, dat ik zoiets had van: laat ík nou eens gewoon ‘ja’ zeggen. En of het bij me past, we zullen het zien."

Toch is het gegarandeerd dat de 50-jarige actrice altijd weer in een rol voor de camera zal verschijnen: "Als ik een tijdlang niet speel, merk ik dat ik ongedurig, onrustig word. Ik weet niet of ik een leven zonder spelen zou aankunnen."