Film over modehuis Margiela in première in Boijmans van Beuningen

Dat heeft distributeur Cinema Delicatessen maandag gemeld.

De documentaire reconstrueert de ontstaansgeschiedenis van het modehuis. Margiela opende zijn huis eind jaren tachtig, na jaren als assistent van Jean-Paul Gaultier te hebben gewerkt. Sinds 2009 ontwerpt Margiela zelf niet meer en is zijn werk door zijn team overgenomen.

Creatieve processen

In de documentaire vertelt het team over de creatieve processen en biedt het een kijkje in de werkwijze van het huis. Dit is opmerkelijk; Margiela staat bekend als een zeer gesloten, bijna mysterieus merk dat het liefst in de anonimiteit werkt.

Ook medeoprichter Jenny Meirens komt aan bod; zij gaf interviews voor de film voordat zij jongstleden juli overleed.

We Margiela draait vanaf 26 oktober in de Nederlandse bioscopen.