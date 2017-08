Zevende deel Child's Play in oktober in Nederland

Dat maakte distributeur Universal maandag bekend. De komische horrorfilm is vanaf 25 oktober voor de fans beschikbaar op Blu-ray en dvd,

De Child's Play-reeks vertelt over een demonische pop waarin de geest van een seriemoordenaar huist. De eerste Child's Play geldt als een van de klassieke horrortitels uit de jaren tachtig. De pop Chucky staat te boek als een van de grote filmiconen uit het genre.

De meeste delen van de reeks verschenen in Nederland in de bioscoop. Het zesde deel, Curse of Chucky, ging in 2013 rechtstreeks naar dvd. Dat geldt dus ook voor het zevende deel, dat in de week vóór Halloween wordt uitgebracht.

Wereldpremiere

Cult of Chucky speelt zich af in een inrichting waar een vrouw zit die onterecht veroordeeld is voor moorden die de demonische pop gepleegd heeft. Haar behandelend arts vindt het een goed idee om Chucky naar een therapiesessie mee te nemen, met alle gevolgen van dien.

De rol van Chucky wordt nog steeds ingesproken door Brad Dourif. Andere hoofdrollen worden vertolkt door Jennifer Tilly, Alex Vincent en Fiona Dourif. De film beleefde afgelopen week de wereldpremière op het Britse festival FrightFest. De eerste kritieken zijn enthousiast.