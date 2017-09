Alicia Vikander baalt dat Tulip Fever niet in Nederland is opgenomen

De Hollywoodfilm, die zich afspeelt in het Holland van de 17e eeuw, verschijnt vandaag in Nederlandse bioscopen.

Tulip Fever speelt zich af in het Amsterdam van de Gouden Eeuw. Vikander speelt de hoofdrol, Sophia, die een verboden liefdesrelatie krijgt met Jan (Dane de Haan) tijdens de zogenoemde Tulpenmanie, een periode waarin er extreem veel vraag was naar deze bloem.

"Het is helaas vaak zo dat de opnames van een film niet plaatsvinden waar het verhaal zich afspeelt, zo ook bij deze film", zegt Vikander, die vorig jaar een Oscar won voor haar rol in The Danish Girl. De opnames van Tulip Fever vonden grotendeels in Engeland plaats.

Paling

De Zweedse actrice heeft wel het een en ander over Nederland geleerd. "Ik heb een goede kijk op de cultuur gekregen. Justin Chadwick, de regisseur, laat je echt voelen hoe het is om daar in die tijd te leven. Op de filmset was zo veel aandacht aan de details besteed. Ze hebben alles kunnen nabouwen, zodat de omgeving er echt Hollands uitzag en ook zo voelde."

Veel requisiten op de set waren daarnaast echt. "Zelfs de varkenskoppen en palingen op de markt."

Gouden Eeuw

De 28-jarige heeft de afgelopen paar jaar veel verschillende rollen vertolkt. Zo is ze binnenkort te zien als de nieuwe Lara Croft in Tomb Raider, maar werd ze ook bekend als de robot in Ex Machina en speelde ze naast Matt Damon in de actiefilm Jason Bourne.

Toch vormdeTulip Fever, waarvan de opnames in 2014 begonnen, een nieuwe uitdaging: "Het was de eerste keer dat ik een vrouwelijke hoofdrol speelde in het Engels. Wat ik ook fantastisch vind aan Sophia, is dat ze op moreel gebied twijfelachtige keuzes maakt. Het was aan mij ervoor te zorgen dat de kijker haar toch begrijpt en aan haar kant staat."