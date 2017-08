The Texas Chainsaw Massacre-regisseur Tobe Hooper (74) overleden

Dat meldt het vakblad Variety.

Hooper begon al op jonge leeftijd filmpjes te maken met een 8mm-camera. Op zijn achttiende vertrok hij naar Los Angeles om een studie te volgen aan de Filmacademie.

Nadat Hooper enige naam vestigde met commercials en documentaires, vatte hij het plan op om een film te maken over de Amerikaanse seriemoordenaar Ed Gein, een kannibaal die kleren droeg die hij had gemaakt van de huiden van zijn slachtoffers.

Kannibaal

Rond dit gegeven verzon hij het verhaal van Leatherface, een kannibaal die zijn slachtoffers belaagt met een kettingzaag. Hooper draaide de film in 1974 voor amper 150.000 dollar op het Texaanse platteland, met allemaal onbekende acteurs.

The Texas Chainsaw Massacre werd een mijlpaal in het horrorgenre door de rauwe, documentaire-achtige manier van draaien, de bijna cartooneske grappen en het grensverleggend tonen van sadisme en geweld.

Het personage Leatherface werd een genre-icoon, en er volgden in totaal zeven sequels, remakes en prequels. Aan het vierde deel werkten onder meer de toentertijd nog volstrekt onbekende acteurs Matthew McConaughey en Renee Zellweger mee.

Poltergeist

Hooper zelf maakte nog zo’n twintig andere films, waaronder het tweede deel van de serie. De enige film die qua succes The Texas Chainsaw Massacre overtrof, was Poltergeist die hij in 1982 met producent Steven Spielberg maakte.

Ook deze klassieker, over een gezin waarvan het meisje met geesten kan communiceren, kreeg meerdere vervolgdelen en zelfs een serie, waarin de Nederlanse acteur Derek de Lint meespeelde. Hooper zelf vond achteraf trouwens dat Spielberg zich teveel met de regie van Poltergeist had bemoeid.

Salem's Lot

Van zijn televisiewerk viel vooral Salem's Lot op, de verfilming van een bestseller van Stephen King over een Amerikaans stadje dat wordt overvallen door vampieren. De miniserie uit 1979 was zo goed dat an het materiaal ook een filmversie werd gemaakt die datzelfde jaar in de bioscopen werd uitgebracht.

Hooper verfilmde later nog van King het korte verhaal The Mangler, over een bezeten wasmachine. De laatste vijftien jaar verschenen de films van Hooper rechtstreeks op video en dvd. Verder maakte de regisseur een aantal videoclips, onder meer voor Billy Idol (Dancing with myself) en Bruce Springsteen.