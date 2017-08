Orlando Bloom krijgt hoofdrol in fantasy-serie

Dat meldt The Hollywood Reporter vrijdag.

De serie, die in mei aangekondigd werd, zal uit acht afleveringen bestaan en gaat over mythische wezens die hun thuisbasis ontvluchten wegens een oorlog die daar plaatsvindt. Dat leidt tot spanning tussen de bewoners van hun nieuwe woonplaats en de toestromende immigranten.

Ondertussen wordt de plaats ook opgeschrikt door een reeks onopgeloste moorden. Bloom zal de rol vertolken van Rycroft Philostrate, een menselijke politie-inspecteur die de moord van een fee onderzoekt.

De opnames van de serie gaan binnenkort van start. Het is de bedoeling dat Carnival Row in 2019 in première gaat.

De 40-jarige acteur was voor het laatst te zien in de HBO-serie Tour de Pharmacy en speelde ook mee in een aflevering van de Netflix-komedie Easy. Op het witte doek was hij onder meer te zien in de Pirates of the Caribbean-reeks.