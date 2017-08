Cheers-acteur Jay Thomas (69) overleden

Dat liet zijn agent en vriend Don Buchwald weten aan The New York Daily News.

Volgens Buchwald overleed Thomas in Santa Barbara in het bijzijn van zijn vrouw Sally en zoons Sam, Jake en J.T. "Jay was uniek en zat nooit om woorden verlegen", zei Buchwald, die de acteur 35 jaar vertegenwoordigde. "Hij zat vol plezier en wonderlijke gekke gedachten en gedrag."

Thomas was van 1989 tot 1998 te zien als Jerry Gold in Murphy Brown. Die rol leverde hem twee Emmy’s op. Ook speelde hij Eddie LeBeck in Cheers en was hij tussen 1992 en 1995 te zien in de sitcom Love & War. Recentelijk speelde hij in de tv-serie Ray Donovan en had hij gastrollen in NCIS: New Orleans en Bones.