Documentaire Lady Gaga in Toronto in première

De zangeres woont de première bij en treedt voor aanvang van de vertoning op.

Gaga blijft een paar dagen langer in Toronto voor het filmfestival, dat van 7 tot 17 september plaatsvindt in de Canadese stad. De zangeres geeft op 6 en 7 september concerten in Toronto in het kader van haar Joanne World Tour, waarmee ze begin oktober naar Nederland komt.

Ook de Nederlandse fans kunnen volgende maand naar de documentaire over hun idool kijken. Netflix verwierf de rechten. Vanaf 22 september is Gaga: Five Foot Two in 190 landen te zien via de streamingdienst