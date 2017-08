Recensieoverzicht: Logan Lucky 'straalt in alles lol uit'

AD - vier sterren

"Speelfilms over (bank)overvallen zijn er in alle maten en soorten. Maar zo krankzinnig als het toegaat in Logan Lucky zie je zelden. Verantwoordelijk daarvoor zijn twee broers (gespeeld door een vadsige Channing Tatum en een eenarmige Adam Driver) die besluiten de kassa te stelen van een groot sportevenement, de traditionele NASCAR-race, waar tienduizenden Amerikanen op af komen. (...) Logan Lucky biedt heerlijk vermaak. Duidelijk is te maken dat de acteurs zich met zichtbaar plezier op hun rollen hebben gestort. Droge humor is de verbindende schakel in deze film met een plot die eigenlijk heel ingenieus in elkaar steekt."

De Volkskrant - vier sterren

"Het is duidelijk dat Logan Lucky geen verplicht nummer was voor de regisseur: in alles straalt de film lol uit. (...) Channing Tatum, de minst ijdele Hollywoodster van het moment, toont zich in zijn vierde samenwerking met Soderbergh opnieuw een uitstekend acteur. Zijn komische timing is vlekkeloos en hij oogt aandoenlijk oprecht als sukkelige, gescheiden vader. De grootste stunt van Logan Lucky is niet een onmogelijke kluisroof, maar de manier waarop Soderbergh met een hoogst vermakelijke mix van ironische overdrijving en schaamteloze genreclichés op onverwachte momenten weet te ontroeren."

Het Parool - vier sterren

"Met de sterke blauwdruk en het vakmanschap van Soderbergh is het aan de acteurs om de kers op de taart te leggen. Dat doen ze met verve en aanstekelijk spelplezier. Logan Lucky is een redneckversie van gangbare overvalfilms en het hele ensemble neemt de gelegenheid te baat om het provincialisme smeuïg uit te spelen. Bondvertolker Craig steelt de show als helblonde bajesklant, Tatum en Driver raken een gevoelige snaar als de pechvogels die je alle geluk van de wereld gunt. Soderbergh, ga zo door!"

The Guardian - vier sterren

"Logan Lucky is de perfecte manier voor Soderbergh om opnieuw naam te maken als filmregisseur na een drukke sabbatical van vijf jaar. (...) Als het iemand lukt om de grootste roof van allemaal te plegen - door iets anders te doen dan de traditionele businessmodellen van Hollywood voorschrijven - is hij het wel."

