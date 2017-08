Australische stad vernoemt straten naar Game of Thrones

De ontwikkelaar van het gebied moest verplicht de naam veranderen van Lannaster Road, door de link naar de personages Lannister in de serie. In de cultserie komen broer en zus Lannister voor, die een verhouding hebben met elkaar. Dat riekt volgens het bestuur te veel naar incest.

"De naam is veranderd door de relatie tussen de broer en zus in de serie", zegt projectmanager Gary Smith tegen The Guardian. "We hadden de spelling van de straat bij voorbaat al aangepast, zodat het er niet op zou lijken." De straat krijgt nu de naam Precinct Road. Over de andere namen heeft Smith geen klachten ontvangen. Andere straten heten Stannis, Winterfell, Greyjoy, Baelish en Tywin.

De populairste straat is Snow Street, die werd vernoemd naar personage Jon Snow. "We hebben een grote fout gemaakt door een klein straatje naar Jon Snow te vernoemen. We hadden een grote laan naar hem moeten vernoemen", aldus de projectontwikkelaar. "Hij is een favoriet personage."