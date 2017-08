Chaos Walking wordt geregisseerd door Doug Liman. Het filmscript, waar Patrick Ness aan meeschrijft, is gebaseerd op zijn boek Chaos Walking: The Knife of Never Letting Go. Dit boek uit 2008 is het eerste in een trilogie. De boeken zijn in Nederland bekend als de Chaos-trilogie.

Oyelowo speelt in de film de rol van antagonist (tegenstander) Aaron, meldt Deadline. Chaos Walking draait vanaf 1 maart 2019 in de bioscopen.