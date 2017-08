Hangover-regisseur werkt aan film over The Joker

Hij doet dit samen met Scott Silver, die eerder verantwoordelijk was voor de films 8 Mile (met Eminem) en The Fighter. Mogelijk gaat Phillips de Joker-film ook regisseren, maar voor deze klus is hij nog in onderhandeling, meldt The Hollywood Reporter.

Het project valt onder een nieuw label van DC Entertainment, waaronder films gaan behoren die losstaan van eerder gemaakte grote superheldenfilms. Zo zal de Joker niet worden vertolkt door Jared Leto, die het personage speelde in Suicide Squad, maar door een andere acteur. Het verhaal zal zich vermoedelijk afspelen in Gotham City (de fictieve stad waar Batman woont) in de jaren tachtig.

Er gaan geruchten dat regisseur Martin Scorsese (The Wolf of Wall Street) de film gaat produceren, maar THR meldt dat dit nog allerminst zeker is.