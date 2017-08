Makers Stranger Things kondigen derde seizoen aan

Over de tweede reeks, die vanaf 27 oktober te zien is, zegt Ross Duffer dat hij het niet "seizoen twee" wil noemen, maar dat het moet aanvoelen als het tweede deel van een film. "Bij een succesvolle film is het vervolg erop altijd net iets spectaculairder", aldus Duffer in Vulture.

Dat er een derde seizoen komt, is volgens hem zeker. "Wij denken nu aan vier seizoenen in totaal, en daarna is het klaar."

Wat ze zelf gaan doen na Stranger Things, weten de broers nog niet precies. "Ik denk dat we ons straks gaan richten op een ander genre, waarbij de focus meer ligt op de personages. Zonder kinderen op fietsen", verwijst hij naar Stranger Things.

Hawkins

Stranger Things is een sciencefictionserie, gesitueerd rondom de stad Hawkins. Nadat een jongetje is verdwenen wordt het stadje geteisterd door mysterieuze bovennatuurlijke zaken.

Het verhaal speelt zich af in de jaren tachtig en bevat verschillende verwijzingen naar films van Amerikaanse regisseurs als Steven Spielberg en Stephen King.